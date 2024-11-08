На Кіровоградщині затримали голову МСЕК, яка вимагала хабар від паралізованого військового

фото: СБУ

Правоохоронці викрили на корупційних схемах керівницю одного із міжрайонних центрів медико-соціальної експертизи (МСЕК) на Кіровоградщині. Фігурантка одночасно є депутаткою міськради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі з'ясували, що посадовиця вимагала 2 тис. доларів від пораненого воїна ЗСУ. В обмін на ці кошти вона обіцяла йому пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності. Чоловік, від якого посадовиця вимагала хабар, під час служби отримав важке поранення у боях за Часів Яр навесні 2023 року. Йому паралізувало ліву половину тіла.

Жінку затримали "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря. Їй повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві посадовицю Центральної МСЕК затримали на хабарі в 2000 доларів.