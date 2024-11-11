В трех областях чиновники МСЭК и врачи ВВК "погорели" на схемах для уклонистов
Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Среди задержанных – должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц. За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медвыводов", ― говорится в сообщении.
В Кропивницком "на горячем" задержан хирург – член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.
На Днепропетровщине разоблачили главу отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных. В дальнейшем это позволяло уклонистам сбежать от мобилизации за границу.
В Харьковской области подозрение получила еще одна должностница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва. СБУ разоблачила злоумышленницу в октябре этого года. Пребывая в должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.
Фигурантам сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере);
- чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Всем злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, заместитель главного врача Львовской областной МСЭК разоблачена на декларировании недостоверной информации. Женщина скрыла миллионное состояние. Ей объявили подозрение.
Ранее в Кировоградской области задержали главу МСЭК, которая требовала взятку от парализованного военного.