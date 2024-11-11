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11 ноября 2024, 21:05

В трех областях чиновники МСЭК и врачи ВВК "погорели" на схемах для уклонистов

11 ноября 2024, 21:05
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Среди задержанных – должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц. За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медвыводов", ― говорится в сообщении.

В Кропивницком "на горячем" задержан хирург – член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

На Днепропетровщине разоблачили главу отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных. В дальнейшем это позволяло уклонистам сбежать от мобилизации за границу.

В Харьковской области подозрение получила еще одна должностница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва. СБУ разоблачила злоумышленницу в октябре этого года. Пребывая в должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.

Фигурантам сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере);
  • чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Всем злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, заместитель главного врача Львовской областной МСЭК разоблачена на декларировании недостоверной информации. Женщина скрыла миллионное состояние. Ей объявили подозрение.

Ранее в Кировоградской области задержали главу МСЭК, которая требовала взятку от парализованного военного.

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