Кабмин назначил новых начальников Волынской и Закарпатской ОГА
В пятницу, 8 ноября, Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых руководителей Волынской и Закарпатской областных государственных администраций
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
По его словам, Кабмин:
- согласовал увольнение Юрия Погуляйко с должности главы Волынской областной государственной администрации, а на его место назначил Ивана Рудницкого.
- назначил Мирослава Билецкого на должность главы Закарпатской облгосадминистрации.
Напомним, 9 сентября Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации. Регион возглавил Мирослав Белецкий.
Ранее Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты.
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