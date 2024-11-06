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На Закарпатті ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі "схеми": в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

Вартість таких "послуг" становила від 4000 доларів з клієнта.

Посадовцям оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині судитимуть старосту округу та правоохоронця, які збагачувались на ухилянтах.