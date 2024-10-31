У Міноборони повідомили, коли в Резерв+ запрацює онлайн-відстрочка від мобілізації
Вже в листопаді в мобільному застосунку Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наразі Міноборони запустило бета-тест
Про це передає RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Онлайн-відстрочка працюватиме у такий спосіб:
- У Резерв+ необхідно буде надіслати запит.
- Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку.
- Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
У Міноборони вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. Тепер відомство хоче перевірити сервіс разом із користувачами Резерв+.
"Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У тестуванні можуть взяти участь:
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багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
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люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;
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студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.
Аби долучитися до тестування відстрочок у Резерв+ заповніть реєстраційну форму за посиланням.
Нагадаємо, ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку. Це дозволить оперативно затримувати та доставляти порушників до найближчого ТЦК.
Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Новий сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — наразі їх понад 4000.