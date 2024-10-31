У Міноборони повідомили, коли в Резерв+ запрацює онлайн-відстрочка від мобілізації

фото: Міністерство оборони України

Вже в листопаді в мобільному застосунку Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наразі Міноборони запустило бета-тест

Про це передає RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Онлайн-відстрочка працюватиме у такий спосіб:

У Резерв+ необхідно буде надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

У Міноборони вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. Тепер відомство хоче перевірити сервіс разом із користувачами Резерв+.

"Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У тестуванні можуть взяти участь:

багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі;

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Аби долучитися до тестування відстрочок у Резерв+ заповніть реєстраційну форму за посиланням.

Нагадаємо, ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку. Це дозволить оперативно затримувати та доставляти порушників до найближчого ТЦК.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Новий сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — наразі їх понад 4000.