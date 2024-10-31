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31 октября 2024, 19:05

В Минобороны сообщили, когда в Резерв+ заработает онлайн-отсрочка от мобилизации

31 октября 2024, 19:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Уже в ноябре в мобильном приложении Резерв+ заработает возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Сейчас Минобороны запустило бета-тест

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Онлайн-отсрочка будет работать следующим образом:

  1. В Резерв+ необходимо будет отправить запрос.
  2. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку.
  3. Если да, то этот статус отразится в электронном военном документе.

В Минобороны уже протестировали сервис по внутренним ресурсам. Теперь ведомство хочет проверить сервис вместе с пользователями Резерв+.

"Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В тестировании могут принять участие:

  • многодетные родители, имеющие от трех несовершеннолетних детей в одном браке;

  • люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;

  • студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся на аспирантуре.

Чтобы присоединиться к тестированию отсрочок в Резерв+, заполните регистрационную форму по ссылке.

Напомним, ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией по поводу лиц, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке. Это позволит оперативно задерживать и доставлять нарушителей в ближайший ТЦК.

Ранее сообщалось, что 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии. Новый сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — сейчас более 4000.

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