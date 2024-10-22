В Україні затримали агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей

фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари росіян по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка.

Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За його вказівкою агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак РФ.

Крім того, під час повітряних ударів агресора фігуранти мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі "прильотів" – уточнювати їхні наслідки.

Як встановило розслідування, при переїздах у різні міста України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі.

Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для рашистів.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога.

Також у ході спецоперації вилучили всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у "спостережних пунктах" у різних областях України.

Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала ще одного агента ФСБ у Кропивницькому. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який "зливав" окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони.