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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

"Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", – додали в ОГП.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему скандальної голови МСЕК Тетяни Крупи. Зокрема, журналіст описав застосовану злочинну схему та навів перелік імен усіх прокурорів:

1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;

2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;

3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;

4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;

5. Ромась Сергій Іванович, начальник відділу прокуратури області;

6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;

8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;

10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;

11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;

12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;

13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;

14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;

17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;

18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;

19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;

20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;

21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;

22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;

23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;

24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;

25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;

26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;

27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;

28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;

27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;

28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;

29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;

30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;

31. Бандура Борис Борисович;

32. Зубик Юрій Михайлович;

33. Арсенюк Віктор Миколайович;

34. Лисюк Іван Вікторович;

35. Заремба Олександр Іванович;

36. Поліщук Михайло Анатолійович;

37. Благовісний Андрій Станіславович;

38. Вітюк Євген Олександрович;

39. Боднарук Тетяна Євгенівна;

40. Скринник Максим Вадимович;

41. Лютак Богдан Васильович;

42. Кушнір Дмитро Володимирович;

43. Гучинська Ірина Миколаївна;

44. Туз Юрій Антонович;

45. Васильєва Любов Володимирівна;

46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;

47. Пітель Марина Василівна;

48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;

49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури;

50. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури.