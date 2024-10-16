Отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині: буде проведено службове розслідування, – ОГП
Офіс генпрокурора проведе службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.
"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.
"Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", – додали в ОГП.
Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему скандальної голови МСЕК Тетяни Крупи. Зокрема, журналіст описав застосовану злочинну схему та навів перелік імен усіх прокурорів:
1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
5. Ромась Сергій Іванович, начальник відділу прокуратури області;
6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;
12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
31. Бандура Борис Борисович;
32. Зубик Юрій Михайлович;
33. Арсенюк Віктор Миколайович;
34. Лисюк Іван Вікторович;
35. Заремба Олександр Іванович;
36. Поліщук Михайло Анатолійович;
37. Благовісний Андрій Станіславович;
38. Вітюк Євген Олександрович;
39. Боднарук Тетяна Євгенівна;
40. Скринник Максим Вадимович;
41. Лютак Богдан Васильович;
42. Кушнір Дмитро Володимирович;
43. Гучинська Ірина Миколаївна;
44. Туз Юрій Антонович;
45. Васильєва Любов Володимирівна;
46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
47. Пітель Марина Василівна;
48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури;
50. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури.