У керівниці Миколаївської МСЕК знайшли понад $450 тисяч, три квартири та російський паспорт її сина

фото: СБУ

Служба безпеки викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. У неї виявили понад 450 тисяч доларів і російський паспорт сина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До слова, керівниця МСЕК у Миколаївській області – Віра Бєлякова.

Зазначається, що під час обшуків у фігурантки виявили понад 450 тисяч доларів готівки та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

"Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму понад 2 млн гривень.

Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті звільнили керівника обласного МСЕК Юрія Веклинця.

Раніше повідомлялося, що син лікаря вінницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Віктора Власюка, у якого журналісти знайшли 13 квартир і три автомобіля Tesla, Владислав Власюк працює радником Президента України Володимира Зеленського по санкційній політиці.