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01 вересня 2024, 14:41

ЗСУ оприлюднили дані про втрати росіян у серпні

01 вересня 2024, 14:41
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У серпні 2024 року втрати російської окупаційної армії склали близько 36 810 солдат. Також загарбники втратили 6 383 одиниці озброєння та військової техніки

Про це інформує RegioNews із посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

У липні підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. Зокрема:

  • 193 танків;

  • 557 бойових броньованих машини;

  • 1517 артилерійських систем;

  • 44 РСЗВ;

  • 33 засоби ППО;

  • 2065 одиниці автотехніки;

  • 278 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет. Тримаємо темп!", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 серпня, Сили оборони України знищили 1 350 російських окупантів, 10 танків і 22 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить 616 300 військових.

РФ війна окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
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