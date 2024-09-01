ЗСУ оприлюднили дані про втрати росіян у серпні
У серпні 2024 року втрати російської окупаційної армії склали близько 36 810 солдат. Також загарбники втратили 6 383 одиниці озброєння та військової техніки
Про це інформує RegioNews із посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.
У липні підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. Зокрема:
-
193 танків;
-
557 бойових броньованих машини;
-
1517 артилерійських систем;
-
44 РСЗВ;
-
33 засоби ППО;
-
2065 одиниці автотехніки;
-
278 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет. Тримаємо темп!", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 серпня, Сили оборони України знищили 1 350 російських окупантів, 10 танків і 22 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить 616 300 військових.