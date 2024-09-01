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01 вересня 2024, 11:15

Вночі протиповітряна оборона України збила 8 російських "шахедів"

01 вересня 2024, 11:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 1 вересня окупаційні війська РФ атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області та 11 “шахедами” з мису Чауда. ППО збила вісім ударних БпЛА типу «Shahed»

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері, 31 серпня, російська армія завдала ракетного удару по колоні зерновозів біля села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув один із водіїв, пошкоджені десятки вантажівок.

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