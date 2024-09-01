За добу ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян і знищили 10 танків
Протягом минулої доби, 31 серпня, Сили оборони України знищили 1 350 російських окупантів, 10 танків і 22 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить 616 300 військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 616 300 (+1 350) осіб,
- танків ‒ 8 592 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 760 (+24) од,
- артилерійських систем – 17 636 (+22) од,
- РСЗВ – 1 176 од,
- засобів ППО ‒ 940 од,
- літаків – 368 од,
- гелікоптерів – 328 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 507 (+36) од,
- крилатих ракет ‒ 2 557 од,
- кораблів / катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 881 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2 991 (+14) од.
"Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони атакували російські нафтобази "Атлас" і "Зеніт". Внаслідок ударів виникли пожежі.
Раніше повідомлялося, що Україна створила та випробувала свою першу балістичну ракету.
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