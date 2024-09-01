Під Вовчанськом Сили оборони знищили зенітну установку окупантів
На Вовчанському напрямку в Харківській області розвідувально-ударна група підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт» виявила та знищила російську зенітну артилерійську установку ЗУ-23-2
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Ворожу зенітку вразили на вогневій позицій у лісосмузі. Точний удар FPV-дрона спалив ЗУ-23-2 та боєкомплект загарбників. Ціль вигоріла вщент!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Донеччині бійці-прикордонники з підрозділу "Фенікс" скидами з безпілотників знищили ворожі укриття та озброєння армії РФ.
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