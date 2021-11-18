Директор однієї з шахт Волиньвугілля фінансував сепаратистів "ЛНР" — СБУ
Співробітники Служби безпеки України викрили керівника однієї з шахт державного підприємства Волиньвугілля на фінансуванні сепаратистів у "ЛНР"
Про це повідомляє RegioNews з сслыкой на прес-службу СБУ.
"Оперативники встановили, що один з нинішніх керівників шахти в минулому тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань. А в 2018 році його призначили на керівну посаду однієї з шахт ДП Волиньвугілля. З цього моменту зловмисник вів подвійне життя: як український чиновник і як підприємець "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, підозрюваний переправляв продукти харчування в ОРДЛО.
Він був зареєстрований в "ЛНР" в якості підприємця і з 2018 по 2019 роки заплатив "податків" сепаратистам у розмірі майже 100 тисяч гривень.
Чиновнику держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом вже направлені до суду.