СБУ викрила канал незаконного переправлення товарів військового призначення на Дніпропетровщині

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Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що двоє жителів Дніпропетровської області організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів і комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн ближнього зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств і військових об'єктів цих країн.

Зазначається, що товари військового призначення (авіаційні насоси та Контактори) були виявлені та вилучені на одному з митних постів Київської митниці. Під час обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка і засоби зв'язку.

У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.