09:12  16 листопада
Новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу
11:16  16 листопада
До нардепа Іллі Ківи прийшли з обшуком: перші подробиці від Офісу генпрокурора
13:20  16 листопада
Коли може початися криза через військову агресію Росії: в Міноборони розповіли
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2021, 13:51

СБУ викрила канал незаконного переправлення товарів військового призначення на Дніпропетровщині

16 листопада 2021, 13:51
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Контррозвідники Служби безпеки України викрила канал незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що двоє жителів Дніпропетровської області організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів і комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн ближнього зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств і військових об'єктів цих країн.

Зазначається, що товари військового призначення (авіаційні насоси та Контактори) були виявлені та вилучені на одному з митних постів Київської митниці. Під час обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка і засоби зв'язку.

У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.

СБУ Дніпропетровська область

СБУ викрила велику мережу COVID-аферистів у Києві та двох областях
15 листопада 2021, 13:18
СБУ заблокувала транзит через Україну літака підсанкційного нардепа Козака
12 листопада 2021, 16:58
СБУ затримала на Донеччині колишню керівницю "відділу кадрів" бойовиків "ДНР"
12 листопада 2021, 15:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram