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16 листопада 2021, 16:19

СБУ прийшла з обшуком до одного з лідерів антивакцинаторів в Україні

16 листопада 2021, 16:19
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Фото: slovoidilo.ua
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Служба безпеки України проводить обшуки у львівського противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва

Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Інформацію про обшуки у Стахіва почала з'являтися сьогодні у львівських пабліках та групах у соцмережах. Співрозмовник LIGA.net підтвердив факт обшуків, але поки що деталей не розкриває.

На кадрах у соцмережах видно співробітників СБУ у касках та людей, які прийшли підтримати Стахіва.

Стахів – один із лідерів антивакцинаторського руху в Україні, він вважає пандемію "вигадкою", виступає проти вакцинації та карантинних обмежень. Також він закликав виходити на акцію супротивників вакцинації, яка відбулася в урядовому порталі Києва 3 листопада.

Як повідомлялося, в Україні встановлено новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу.

COVID-19 вакцинація СБУ обшук

 
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