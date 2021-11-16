СБУ прийшла з обшуком до одного з лідерів антивакцинаторів в Україні

Фото: slovoidilo.ua

Служба безпеки України проводить обшуки у львівського противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва

Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Інформацію про обшуки у Стахіва почала з'являтися сьогодні у львівських пабліках та групах у соцмережах. Співрозмовник LIGA.net підтвердив факт обшуків, але поки що деталей не розкриває.

На кадрах у соцмережах видно співробітників СБУ у касках та людей, які прийшли підтримати Стахіва.

Стахів – один із лідерів антивакцинаторського руху в Україні, він вважає пандемію "вигадкою", виступає проти вакцинації та карантинних обмежень. Також він закликав виходити на акцію супротивників вакцинації, яка відбулася в урядовому порталі Києва 3 листопада.

Як повідомлялося, в Україні встановлено новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу.