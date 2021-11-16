СБУ розкрила мережу "антивакцинаторів" з російськими кураторами, які хотіли звалити владу в Україні

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СБУ блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними СБУ, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори. У результаті синхронних спецоперацій одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено. Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - підкреслили в СБУ.

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ, тривають слідчі дії.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур.

Як повідомлялося, Служба безпеки України проводить обшуки у львівського противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва.