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18 ноября 2021, 14:52

Директор одной из шахт Волыньуголь финансировал сепаратистов "ЛНР" — СБУ

18 ноября 2021, 14:52
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одной из шахт государственного предприятия Волыньуголь на финансировании сепаратистов в "ЛНР"

Об этом сообщает RegioNews со сслыкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники установили, что один из нынешних руководителей шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП Волыньуголь. С этого момента злоумышленник вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель "ЛНР", - говорится в сообщении.

Например, подозреваемый переправлял продукты питания в ОРДЛО.

Он был зарегистрирован в "ЛНР" в качестве предпринимателя и с 2018 по 2019 годы заплатил "налогов" сепаратистам в размере почти 100 тысяч гривен.

Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Материалы уголовного производства по обвинительному акту уже направлены в суд.

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