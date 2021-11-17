Доба на Донбасі: бойовики 13 разів порушували "тишу" і поранили військового

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За минулу добу, 16 листопада, бойовики на Донбасі поранили одного військового і більше 10 разів порушували "тишу"

Про це пише RegioNews з посиланням на ранкове зведення про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я-задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні.

Загалом за минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Новотошківського бойовики двічі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Травневого-обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку селища Піски бойовики били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку 17 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Так, в напрямку Невельського бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій бойовиків немає.