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15 листопада 2021, 17:33

Окупанти на фронті сьогодні били з кулеметів та гранатометів, в України втрат немає

15 листопада 2021, 17:33
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Фото: штаб ООС
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Від початку доби, 15 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світловодська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

ООС мінські угоди штаб ЗСУ

 
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