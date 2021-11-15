Окупанти на фронті сьогодні били з кулеметів та гранатометів, в України втрат немає
Від початку доби, 15 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
В районі Світловодська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.