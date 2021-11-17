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Сутки на Донбассе: боевики 13 раз нарушали "тишину" и ранили военного
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17 ноября 2021, 09:46

Сутки на Донбассе: боевики 13 раз нарушали "тишину" и ранили военного

17 ноября 2021, 09:46
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Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки, 16 ноября, боевики на Донбассе ранили одного военного и более 10 раз нарушали "тишину"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в утренней сводке.

В целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского боевики дважды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Неподалеку Травневого - обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм. Возле Попасной обстрел осуществлялся из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. А в направлении поселка Пески боевики били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра 17 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Так, в направлении Невельского боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

ООС Донбасс война

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