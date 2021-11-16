Ситуація на Донбасі: за добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню

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На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил за останню добу зафіксовано шість обстрілів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

"Недалеко від Золотого - 4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів. У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Біля Новозванівки сепаратисти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше ми писали, що західні спецслужби попереджають про високу ймовірність спроб Росії дестабілізувати Україну цієї зими військовими методами.