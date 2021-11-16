Сьогодні окупанти на Донбасі гатили з забороненої зброї та запускали російський дрон
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.
В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Як повідомлялося, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил за останню добу зафіксовано шість обстрілів.