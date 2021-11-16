09:12  16 листопада
Новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу
11:16  16 листопада
До нардепа Іллі Ківи прийшли з обшуком: перші подробиці від Офісу генпрокурора
13:20  16 листопада
Коли може початися криза через військову агресію Росії: в Міноборони розповіли
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2021, 15:24

Коли регіони почнуть виходити з "червоної" зони: прогноз від МОЗ

16 листопада 2021, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Початок виходу регіонів з "червоного" рівня епідемічної небезпеки можна очікувати з наступного тижня

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

"Початок виходу регіонів з "червоного" рівня епідпасності прогнозовано можна очікувати наступного тижня. Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок з киснем. З початку встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки в першому регіоні, а саме Херсонській області пройшло 30 днів. Це фактичної такий же час, як і минулої хвилі, тобто вчасно введені карантинні обмеження дали нам можливість йти середньостатистичними темпами", - зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що 18 областей України продовжують перебувати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі рівні захворюваності на коронавірусну хворобу, а з 18 листопада 2021 року буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території області.

За його словами, зараз у Вінницькій області принаймні однією дозою антиковзаючої вакцини вакциновано 36% людей старше 18 років. Цей показник нижче середнього по Україні.

Раніше ми писали, що станом на вчора, 15 Листопада, у "червоній" зоні епідопасності знаходяться Київ і 17 областей.

карантин МОЗ Віктор Ляшко червона зона

Новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу
16 листопада 2021, 09:12
Щеплення проти COVID-19 за тиждень зробили більше ніж 1,6 млн українців
15 листопада 2021, 20:56
Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
15 листопада 2021, 12:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua