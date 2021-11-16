Коли регіони почнуть виходити з "червоної" зони: прогноз від МОЗ

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Початок виходу регіонів з "червоного" рівня епідемічної небезпеки можна очікувати з наступного тижня

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

"Початок виходу регіонів з "червоного" рівня епідпасності прогнозовано можна очікувати наступного тижня. Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок з киснем. З початку встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки в першому регіоні, а саме Херсонській області пройшло 30 днів. Це фактичної такий же час, як і минулої хвилі, тобто вчасно введені карантинні обмеження дали нам можливість йти середньостатистичними темпами", - зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що 18 областей України продовжують перебувати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі рівні захворюваності на коронавірусну хворобу, а з 18 листопада 2021 року буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території області.

За його словами, зараз у Вінницькій області принаймні однією дозою антиковзаючої вакцини вакциновано 36% людей старше 18 років. Цей показник нижче середнього по Україні.

Раніше ми писали, що станом на вчора, 15 Листопада, у "червоній" зоні епідопасності знаходяться Київ і 17 областей.