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Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
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15 листопада 2021, 12:16

Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні

15 листопада 2021, 12:16
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Фото: iз відкритих джерел
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Станом на сьогодні, 15 листопада, в" червоній " зоні епідопасності знаходяться Київ і 17 областей

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червону" зону епідемічної небезпеки віднесені Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

У "жовтій" зоні епідопасності Кіровоградська та Тернопільська області. Решта регіонів знаходяться в помаранчевій зоні епідпасності.

Рівень захворюваності COVID-19, при певному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 767 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 658 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Сумській - 1 079, Миколаївській – 1 052, Полтавській областях – 1 021.

Зазначимо, станом на вчора, 14 листопада, рівень госпіталізацій по країні становить 78,8 при певному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 83,9 на 100 тис. населення. Крім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено в 22 регіонах. Станом на 14 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, визначена на рівні 65%, становить 63,6%. У Києві - 71,5%.

Цей показник також перевищено в 8 регіонах.

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 14 Листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132).

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