14:20  15 листопада
Україна може ввести надзвичайний стан у п'яти областях через загострення на кордоні Білорусі
15:23  15 листопада
Захід бачить велику загрозу вторгнення РФ в Україну цієї зими – Financial Times
12:16  15 листопада
Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2021, 20:56

Щеплення проти COVID-19 за тиждень зробили більше ніж 1,6 млн українців

15 листопада 2021, 20:56
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні 1 606 542 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень з 8 до 14 листопада 2021 року

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

В тому числі вакциновано 1 дозою — 822 360 осіб, 2 дозою — 784 182 особи.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 20 950 877. З них отримали 1 дозу — 12 228 642 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 8 722 235 (з них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників-132).

COVID-19 вакцинація МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram