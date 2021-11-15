Щеплення проти COVID-19 за тиждень зробили більше ніж 1,6 млн українців

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В Україні 1 606 542 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень з 8 до 14 листопада 2021 року

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

В тому числі вакциновано 1 дозою — 822 360 осіб, 2 дозою — 784 182 особи.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 20 950 877. З них отримали 1 дозу — 12 228 642 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 8 722 235 (з них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників-132).