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16 листопада 2021, 09:12

Новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу

16 листопада 2021, 09:12
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 15 листопада, виявили 16 308 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників. Також 838 людей померли від ускладнень хвороби - це максимум за весь час пандемії

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначимо, що попередній антирекорд – 833 смерті за добу, був зафіксований 9 листопада. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували в Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.

Також за вчора 21 914 українців одужали. Госпіталізували 2 264 людини з підозрою або підтвердженим COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) областях і в Києві (1481).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в країні виявили 3 244 749 випадків COVID-19. З них 77 985 осіб померли від ускладнень захворювання, а 2 664 373 — одужали.

Раніше ми писали, що в Україні за добу, 14 Листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132).

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