Когда регионы начнут выходить из "красной" зоны: прогноз от Минздрава

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

"Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом. С начала установления "красного" уровня эпидемической опасности в первом регионе, а именно Херсонской области прошло 30 дней. Это фактической такое же время, как и прошлой волны, то есть вовремя введены карантинные ограничения дали нам возможность идти среднестатистическими темпами", - отметил Ляшко.

Он также напомнил, что 18 областей Украины продолжают находиться в "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких уровней заболеваемости на коронавирусную болезнь, а с 18 ноября 2021 года будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности на территории области.

По его словам, сейчас в Винницкой области по крайней мере одной дозой антискользящей вакцины вакцинировано 36% людей старше 18 лет. Этот показатель ниже среднего по Украине.

Ранее мы писали, что по состоянию на вчера, 15 ноября, в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев и 17 областей.