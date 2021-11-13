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13 листопада 2021, 15:16

В Україні за добу вакцинували від COVID-19 майже 300 000 чоловік

13 листопада 2021, 15:16
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В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 300 000 чоловік, загалом щеплень від COVID-19 хоча б однією дозою зробили понад 12 млн осіб

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Вчора, 12 листопада, в Україні вакцинували від коронавірусу 299 854 осіб: першою дозою – 135 727, другою – 164 127.

Використовувалися такі вакцини:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) - 151 684 вакцинованих;

CoronaVac (Sinovac) - 122 068;

AstraZeneca / Oxford - 21798;

Spikevax (Moderna) - 4304.

З початку кампанії імунізації в Україні вакцинували хоча б однією дозою 12 121 804 осіб, двома – 8 586 461.

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) - 5 092 864 вакцинованих;

CoronaVac (Sinovac) - 3 905 148;

AstraZeneca / Oxford - 1 508 791;

Spikevax (Moderna) - 1 107 134;

Covishield (вироблена в Індії AstraZeneca / Oxford) - 487 187;

Janssen (Johnson & Johnson) - 20 680.

Як повідомлялося, В Україні станом на 13 листопада 2021 року зафіксовано 23 572 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників.

коронавірус МОЗ COVID-19 вакцинація

 
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