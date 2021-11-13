В Україні за добу вакцинували від COVID-19 майже 300 000 чоловік
В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 300 000 чоловік, загалом щеплень від COVID-19 хоча б однією дозою зробили понад 12 млн осіб
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
Вчора, 12 листопада, в Україні вакцинували від коронавірусу 299 854 осіб: першою дозою – 135 727, другою – 164 127.
Використовувалися такі вакцини:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) - 151 684 вакцинованих;
CoronaVac (Sinovac) - 122 068;
AstraZeneca / Oxford - 21798;
Spikevax (Moderna) - 4304.
З початку кампанії імунізації в Україні вакцинували хоча б однією дозою 12 121 804 осіб, двома – 8 586 461.
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) - 5 092 864 вакцинованих;
CoronaVac (Sinovac) - 3 905 148;
AstraZeneca / Oxford - 1 508 791;
Spikevax (Moderna) - 1 107 134;
Covishield (вироблена в Індії AstraZeneca / Oxford) - 487 187;
Janssen (Johnson & Johnson) - 20 680.
Як повідомлялося, В Україні станом на 13 листопада 2021 року зафіксовано 23 572 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників.