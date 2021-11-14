За добу 145 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу. Це в два рази менше, ніж вчора

Фото: iз відкритих джерел

В Україні за минулу добу зробили 145 241 щеплення від коронавірусу COVID-19, що в два рази менше вчорашнього показника

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вчора першу дозу вакцини отримали 65 757 осіб, а другу – 79 484. У країні працювали 790 мобільних бригад, 2 921 пункт щеплення і 459 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-76 566. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-55 479, AstraZeneca – 9 714, Moderna – 3 482.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 осіб, з них отримали одну дозу – 12 187 559 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 осіб. В цілому проведено 20 853 504 щеплення.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ-8130

Вінницька область-2109

Волинська – 1439

Дніпропетровська-7634

Донецька-3156

Житомирська – 2561

Закарпатська – 1132

Запорізька-3902

Івано-Франківська – 1399

Київська-5513

Кіровоградська – 1015

Луганська-1777

Львівська-5836

Миколаївська – 1540

Одеська-6218

Полтавська-2717

Рівненська-1746

Сумська – 1894

Тернопільська-2542

Харківська-5289

Херсонська-3063

Хмельницька-2473

Черкаська-3553

Чернівецька-1272

Чернігівська-2176

Раніше ми писали, що в Україні за останню добу підтвердили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Видужали менше - 11 146 осіб.