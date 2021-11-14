За добу 145 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу. Це в два рази менше, ніж вчора
В Україні за минулу добу зробили 145 241 щеплення від коронавірусу COVID-19, що в два рази менше вчорашнього показника
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
Вчора першу дозу вакцини отримали 65 757 осіб, а другу – 79 484. У країні працювали 790 мобільних бригад, 2 921 пункт щеплення і 459 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-76 566. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-55 479, AstraZeneca – 9 714, Moderna – 3 482.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 осіб, з них отримали одну дозу – 12 187 559 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 осіб. В цілому проведено 20 853 504 щеплення.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ-8130
- Вінницька область-2109
- Волинська – 1439
- Дніпропетровська-7634
- Донецька-3156
- Житомирська – 2561
- Закарпатська – 1132
- Запорізька-3902
- Івано-Франківська – 1399
- Київська-5513
- Кіровоградська – 1015
- Луганська-1777
- Львівська-5836
- Миколаївська – 1540
- Одеська-6218
- Полтавська-2717
- Рівненська-1746
- Сумська – 1894
- Тернопільська-2542
- Харківська-5289
- Херсонська-3063
- Хмельницька-2473
- Черкаська-3553
- Чернівецька-1272
- Чернігівська-2176
Раніше ми писали, що в Україні за останню добу підтвердили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Видужали менше - 11 146 осіб.