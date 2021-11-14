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14 листопада 2021, 15:11

За добу 145 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу. Це в два рази менше, ніж вчора

14 листопада 2021, 15:11
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зробили 145 241 щеплення від коронавірусу COVID-19, що в два рази менше вчорашнього показника

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вчора першу дозу вакцини отримали 65 757 осіб, а другу – 79 484. У країні працювали 790 мобільних бригад, 2 921 пункт щеплення і 459 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-76 566. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-55 479, AstraZeneca – 9 714, Moderna – 3 482.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 осіб, з них отримали одну дозу – 12 187 559 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 осіб. В цілому проведено 20 853 504 щеплення.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ-8130
  • Вінницька область-2109
  • Волинська – 1439
  • Дніпропетровська-7634
  • Донецька-3156
  • Житомирська – 2561
  • Закарпатська – 1132
  • Запорізька-3902
  • Івано-Франківська – 1399
  • Київська-5513
  • Кіровоградська – 1015
  • Луганська-1777
  • Львівська-5836
  • Миколаївська – 1540
  • Одеська-6218
  • Полтавська-2717
  • Рівненська-1746
  • Сумська – 1894
  • Тернопільська-2542
  • Харківська-5289
  • Херсонська-3063
  • Хмельницька-2473
  • Черкаська-3553
  • Чернівецька-1272
  • Чернігівська-2176

Раніше ми писали, що в Україні за останню добу підтвердили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Видужали менше - 11 146 осіб.

коронавірус МОЗ COVID-19 вакцинація щеплення

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