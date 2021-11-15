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Киев и 17 областей остаются в "красной" зоне
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15 ноября 2021, 12:16

Киев и 17 областей остаются в "красной" зоне

15 ноября 2021, 12:16
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на сегодня, 15 ноября, в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев и 17 областей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В "красную" зону эпидемической опасности отнесены Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

В "желтой" зоне эпидопасности Кировоградская и Тернопольская области. Остальные регионы находятся в оранжевой зоне эпидопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 767 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 658 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской – 1 079, Николаевской – 1 052, Полтавской областях – 1 021.

Отметим, по состоянию на вчера, 14 ноября, уровень госпитализаций по стране составляет 78,8 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 83,9 на 100 тыс. населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 22 регионах. По состоянию на 14 ноября загруженность коек с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составляет 63,6%. В Киеве – 71,5%.

Этот показатель также превышен в 8 регионах.

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132).

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