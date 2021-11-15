За добу коронавірусом заразилися майже 11 тисяч українців

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В Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників-132)

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За минулу добу:

госпіталізовано - 2 798 осіб;

летальних випадків - 442;

одужали - 11 219 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 3 228 441 осіб;

одужали - 2 642 459 осіб;

летальних випадків - 77 147;

проведено ПЛР-тестувань - 15 246 974.

За минулу добу 97 373 людини вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу – 12 228 642 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 осіб. В цілому проведено 20 950 877 щеплень.

91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.

Раніше ми писали, що в Україні за добу 14 Листопада підтвердили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Видужали менше - 11 146 осіб.