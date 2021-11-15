За добу коронавірусом заразилися майже 11 тисяч українців
В Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників-132)
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
За минулу добу:
- госпіталізовано - 2 798 осіб;
- летальних випадків - 442;
- одужали - 11 219 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 3 228 441 осіб;
- одужали - 2 642 459 осіб;
- летальних випадків - 77 147;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 246 974.
За минулу добу 97 373 людини вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу – 12 228 642 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 осіб. В цілому проведено 20 950 877 щеплень.
91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.
Раніше ми писали, що в Україні за добу 14 Листопада підтвердили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Видужали менше - 11 146 осіб.