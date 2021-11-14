Бойовики обстріляли селище на Донбасі: знищені будинки, під завалами - люди

Фото: iз відкритих джерел

Щонайменше чотири приватні будинки пошкоджені в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупованнями селища Невельське Покровського району. Два з них – знищені повністю

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook, передавати RegioNews.

Всі пошкоджені будинки, про які відомо в даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.

"Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин ніхто з цивільних не постраждав", - написав він.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників і правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.

"Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження буде проведено сьогодні силами правоохоронців та представників місцевої влади", – повідомив Кириленко.

Раніше ми писали, що в ніч на неділю, 14 листопада, в Донецькій області водій-санітар отримав важке поранення в результаті обстрілу сепаратистами санітарних машин ЗСУ в районі селища Невельське.