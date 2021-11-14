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Боевики обстреляли поселок на Донбассе: уничтоженные дома, под завалами – люди
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14 ноября 2021, 14:26

Боевики обстреляли поселок на Донбассе: уничтоженные дома, под завалами – люди

14 ноября 2021, 14:26
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Фото: из открытых источников
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По меньшей мере четыре частных дома повреждены в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью

Об этом председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Все поврежденные дома, о которых известно в настоящее время, расположены на улице Молодежной.

"Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – написал он.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

"Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении будет проведено сегодня силами правоохранителей и представителей местной власти", – сообщил Кириленко.

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 14 ноября, в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское.

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