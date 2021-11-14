Ситуація на Донбасі: сепаратисти обстріляли санітарні машини ЗСУ, є потерпілий
У ніч на неділю в Донецькій області водій-санітар отримав важке поранення в результаті обстрілу сепаратистами санітарних машин ЗСУ в районі селища Невельське
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Зазначено, що в напрямку Невельського вівся вогонь з мінометів калібру 120-мм.
"В результаті обстрілу водій-санітар отримав поранення. Пошкоджено два санітарних автомобіля. Воїну надана домедична допомога, він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я-важкий", - йдеться в повідомленні.
При цьому за минулу добу, 13 листопада, зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню противником, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. Він знаходиться в лікувальному закладі.
Стан його здоров'я - задовільний.
Раніше ми писали, що за добу, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.