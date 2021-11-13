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13 листопада 2021, 20:23

Росіяни під Чермаликом атакували українських військових, скинувши з безпілотника гранату

13 листопада 2021, 20:23
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Фото: штаб ООС
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Від початку доби, 13листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє українських військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

ООС РФ обстріл мінські угоди

 
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