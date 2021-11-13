За добу окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню

Фото: штаб ООС

Упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

В напрямку Попасної та Новоалександрівки противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в наслідок дій ворога немає.

Як повідомлялося, 11 листопада у період з 14.43 до 15.23 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Новозванівка, що у Луганській області із застосуванням артилерії, забороненої Мінськими домовленостями.