09:14  13 листопада
За добу в Україні – 695 загиблих від COVID-19 та 23 572 нові випадки захворювання
12:10  12 листопада
Прогноз погоди на вихідні 13–14 листопада: ясні дні та нічні морози
10:18  13 листопада
За добу окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2021, 10:18

За добу окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню

13 листопада 2021, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: штаб ООС
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

В напрямку Попасної та Новоалександрівки противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в наслідок дій ворога немає.

Як повідомлялося, 11 листопада у період з 14.43 до 15.23 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Новозванівка, що у Луганській області із застосуванням артилерії, забороненої Мінськими домовленостями.

ООС обстріл Донбас РФ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram