На Закарпатті 19-річний хлопець повісився через борги і проблеми з наркотиками

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На Закарпатті трагічно загинув 19-річний хлопець. Жителя села Білки на Іршавщині знайшли мертвим у петлі. Друзі хлопця кажуть, що у нього було багато боргів

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Закарпатський діалог".

В урочищі Телятинець знайшли хлопця, який був у петлі. На місце інциденти викликали поліцію і медиків. Однак лікарі вже нічим не могли допомогти 19-річному хлопцеві, їм залишалося лише констатувати його смерть.

Як повідомляє видання, загиблого звали Валерій. Друзі хлопця розповіли, що він був досить замкнутою людиною. Крім цього, загиблий нібито мав багато проблем. Він, за словами друзів, вживав наркотики і мав залежність. Також у нього були борги. Передбачається, що ці проблеми і стали причиною самогубства.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Раніше ми писали, що в одній з багатоповерхівок Дніпра поліцейські виявили пов'язане ременями і мотузками тіло чоловіка без ознак життя.