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07 листопада 2021, 15:15 254

У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка, - ЗМІ

07 листопада 2021, 15:15 254
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі жінка на вул. Космонавтів, 22 з вікна на дев'ятому поверсі випала 54-річна жінка

Як повідомив "Днепр Оперативный", поліції і медикам про це повідомили очевидці, пише RegioNews.

Медикам залишалося тільки констатувати смерть жінки від отриманих травм. З'ясувалося, що в момент трагедії в квартирі перебували також батько і син загиблої. За їхніми словами, вікна і балкон були зачинені, а самі вони спали, і не бачили моменту падіння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині у лісі знайшли повішеним поліцейського.

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