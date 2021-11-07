У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка, - ЗМІ
У Дніпрі жінка на вул. Космонавтів, 22 з вікна на дев'ятому поверсі випала 54-річна жінка
Як повідомив "Днепр Оперативный", поліції і медикам про це повідомили очевидці, пише RegioNews.
Медикам залишалося тільки констатувати смерть жінки від отриманих травм. З'ясувалося, що в момент трагедії в квартирі перебували також батько і син загиблої. За їхніми словами, вікна і балкон були зачинені, а самі вони спали, і не бачили моменту падіння.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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