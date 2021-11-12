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12 ноября 2021, 13:20

На Закарпатье 19-летний парень повесился из-за долгов и проблем с наркотиками

12 ноября 2021, 13:20
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Фото: из открытых источников
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На Закарпатье трагически погиб 19-летний парень. Жителя села Белки на Иршавщине нашли мертвым в петле. Друзья парня говорят, что у него было много долгов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Закарпатский диалог".

В урочище Телятинец нашли парня, который был в петле. На место инциденты вызвали полицию и медиков. Однако врачи уже ничем не могли помочь 19-летнему парню, им оставалось лишь констатировать его смерть.

Как сообщает издание, погибшего звали Валерий. Друзья парня рассказали, что он был довольно замкнутым человеком. Кроме этого, погибший якобы имел много проблем. Он, по словам друзей, употреблял наркотики и имел зависимость. Также у него были долги. Предполагается, что эти проблемы и стали причиной самоубийства.

В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что в одной из многоэтажек Днепра полицейские обнаружили связанное ремнями и веревками тело мужчины без признаков жизни.

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