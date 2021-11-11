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11 листопада 2021, 09:12

За добу в Україні майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом

11 листопада 2021, 09:12
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за добу виявили 24 747 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Також за добу було госпіталізовано 4778 осіб; зафіксовано 652 летальні випадки; одужали – 18 896 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу - 140 505 (зокрема методом ПЛР-67 341, методом ІФА - 18 168); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли - 3 155 519 осіб;
  • одужали - 2 572 738 осіб;
  • летальних випадків - 74 857;
  • проведено ПЛР-тестувань - 15 067 107.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) та Івано-Франківській (1454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ - 2002 випадки;
  • Вінницька область - 712 випадків;
  • Волинська область - 694 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1999 випадків;
  • Донецька область - 1179 випадків;
  • Житомирська область - 956 випадків;
  • Закарпатська область - 466 випадків;
  • Запорізька область - 1146 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1454 випадки;
  • Київська область - 945 випадків;
  • Кіровоградська область - 192 випадки;
  • Луганська область - 394 випадки;
  • Львівська область - 1253 випадки;
  • Миколаївська область - 903 випадки;
  • Одеська область - 1469 випадків;
  • Полтавська область - 1327 випадків;
  • Рівненська область - 985 випадків;
  • Сумська область - 1174 випадки;
  • Тернопільська область - 603 випадки;
  • Харківська область - 1550 випадків;
  • Херсонська область - 548 випадків;
  • Хмельницька область - 1089 випадків;
  • Черкаська область - 597 випадків;
  • Чернівецька область - 430 випадків;
  • Чернігівська область - 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку зможуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

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