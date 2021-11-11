За добу в Україні майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом

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В Україні за добу виявили 24 747 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Також за добу було госпіталізовано 4778 осіб; зафіксовано 652 летальні випадки; одужали – 18 896 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу - 140 505 (зокрема методом ПЛР-67 341, методом ІФА - 18 168); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 3 155 519 осіб;

одужали - 2 572 738 осіб;

летальних випадків - 74 857;

проведено ПЛР-тестувань - 15 067 107.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) та Івано-Франківській (1454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 2002 випадки;

Вінницька область - 712 випадків;

Волинська область - 694 випадки;

Дніпропетровська область - 1999 випадків;

Донецька область - 1179 випадків;

Житомирська область - 956 випадків;

Закарпатська область - 466 випадків;

Запорізька область - 1146 випадків;

Івано-Франківська область - 1454 випадки;

Київська область - 945 випадків;

Кіровоградська область - 192 випадки;

Луганська область - 394 випадки;

Львівська область - 1253 випадки;

Миколаївська область - 903 випадки;

Одеська область - 1469 випадків;

Полтавська область - 1327 випадків;

Рівненська область - 985 випадків;

Сумська область - 1174 випадки;

Тернопільська область - 603 випадки;

Харківська область - 1550 випадків;

Херсонська область - 548 випадків;

Хмельницька область - 1089 випадків;

Черкаська область - 597 випадків;

Чернівецька область - 430 випадків;

Чернігівська область - 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку зможуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.