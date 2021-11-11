За добу в Україні майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом
В Україні за добу виявили 24 747 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
Також за добу було госпіталізовано 4778 осіб; зафіксовано 652 летальні випадки; одужали – 18 896 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу - 140 505 (зокрема методом ПЛР-67 341, методом ІФА - 18 168); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли - 3 155 519 осіб;
- одужали - 2 572 738 осіб;
- летальних випадків - 74 857;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 067 107.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) та Івано-Франківській (1454) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ - 2002 випадки;
- Вінницька область - 712 випадків;
- Волинська область - 694 випадки;
- Дніпропетровська область - 1999 випадків;
- Донецька область - 1179 випадків;
- Житомирська область - 956 випадків;
- Закарпатська область - 466 випадків;
- Запорізька область - 1146 випадків;
- Івано-Франківська область - 1454 випадки;
- Київська область - 945 випадків;
- Кіровоградська область - 192 випадки;
- Луганська область - 394 випадки;
- Львівська область - 1253 випадки;
- Миколаївська область - 903 випадки;
- Одеська область - 1469 випадків;
- Полтавська область - 1327 випадків;
- Рівненська область - 985 випадків;
- Сумська область - 1174 випадки;
- Тернопільська область - 603 випадки;
- Харківська область - 1550 випадків;
- Херсонська область - 548 випадків;
- Хмельницька область - 1089 випадків;
- Черкаська область - 597 випадків;
- Чернівецька область - 430 випадків;
- Чернігівська область - 680 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку зможуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.