За сутки в Украине почти 25 тысяч человек заразились коронавирусом
В Украине за сутки выявили 24 747 случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".
Также за сутки были госпитализированы 4778 человек; зафиксировано 652 летальных исхода; выздоровели – 18 896 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 140 505 (в частности методом ПЦР – 67 341, методом ИФА-18 168); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 996.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 155 519 человек;
- выздоровели - 2 572 738 человек;
- летальных исходов - 74 857;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 067 107.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 2002 случая;
- Винницкая область - 712 случаев;
- Волынская область - 694 случая;
- Днепропетровская область – 1999 случаев;
- Донецкая область - 1179 случаев;
- Житомирская область - 956 случаев;
- Закарпатская область - 466 случаев;
- Запорожская область - 1146 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1454 случая;
- Киевская область - 945 случаев;
- Кировоградская область - 192 случая;
- Луганская область - 394 случая;
- Львовская область - 1253 случая;
- Николаевская область - 903 случая;
- Одесская область - 1469 случаев;
- Полтавская область - 1327 случаев;
- Ровенская область - 985 случаев;
- Сумская область - 1174 случая;
- Тернопольская область - 603 случая;
- Харьковская область - 1550 случаев;
- Херсонская область - 548 случаев;
- Хмельницкая область - 1089 случаев;
- Черкасская область - 597 случаев;
- Черновицкая область - 430 случаев;
- Черниговская область - 680 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.