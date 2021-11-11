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11 ноября 2021, 09:12

За сутки в Украине почти 25 тысяч человек заразились коронавирусом

11 ноября 2021, 09:12
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Фото: из открытых источников
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В Украине за сутки выявили 24 747 случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

Также за сутки были госпитализированы 4778 человек; зафиксировано 652 летальных исхода; выздоровели – 18 896 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 140 505 (в частности методом ПЦР – 67 341, методом ИФА-18 168); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 996.

За все время пандемии в Украине

  • заболели - 3 155 519 человек;
  • выздоровели - 2 572 738 человек;
  • летальных исходов - 74 857;
  • проведено ПЦР-тестирований - 15 067 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 2002 случая;
  • Винницкая область - 712 случаев;
  • Волынская область - 694 случая;
  • Днепропетровская область – 1999 случаев;
  • Донецкая область - 1179 случаев;
  • Житомирская область - 956 случаев;
  • Закарпатская область - 466 случаев;
  • Запорожская область - 1146 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1454 случая;
  • Киевская область - 945 случаев;
  • Кировоградская область - 192 случая;
  • Луганская область - 394 случая;
  • Львовская область - 1253 случая;
  • Николаевская область - 903 случая;
  • Одесская область - 1469 случаев;
  • Полтавская область - 1327 случаев;
  • Ровенская область - 985 случаев;
  • Сумская область - 1174 случая;
  • Тернопольская область - 603 случая;
  • Харьковская область - 1550 случаев;
  • Херсонская область - 548 случаев;
  • Хмельницкая область - 1089 случаев;
  • Черкасская область - 597 случаев;
  • Черновицкая область - 430 случаев;
  • Черниговская область - 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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