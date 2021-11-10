За добу понад 267 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

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В Україні за минулу добу, 9 листопада, вакциновано від коронавірусу 267 401 особу

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу вакцини отримали 150 663 особи, другу дозу - 116 738 осіб.

Відзначається, що за останню добу вакцинували трьома препаратами: Comirnaty (Pfizer) - 126 137, CoronoVac - 117 036, AstraZeneca - 24 228.

Всього з початку вакцинальної кампанії зроблено 19 852 176 щеплень, щеплено 11 697 386 осіб.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку зможуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення.