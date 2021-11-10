В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу: захворіло понад 23 тисячі людей
В Україні за добу виявили 23 283 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1539 дітей та 529 медпрацівників
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
За добу було госпіталізовано 5696 осіб; зафіксовано 816 летальних випадків; одужали 16 277 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 146 589( зокрема методом ПЛР – 69 627, методом ІФА-19 681); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли - 3 130 772 людини;
- одужали - 2 553 842 людини;
- летальних випадків - 74 206;
- проведено ПЛР-тестувань - 14 999 766.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) та м.Київ (1740).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ - 1740 випадків;
- Вінницька область - 673 випадки;
- Волинська область - 720 випадків;
- Дніпропетровська область - 1792 випадки;
- Донецька область - 1210 випадків;
- Житомирська область - 631 випадок;
- Закарпатська область - 403 випадки;
- Запорізька область - 1123 випадки;
- Івано-Франківська область - 694 випадки;
- Київська область - 1016 випадків;
- Кіровоградська область - 113 випадків;
- Луганська область - 606 випадків;
- Львівська область - 1021 випадок;
- Миколаївська область - 1067 випадків;
- Одеська область - 1572 випадки;
- Полтавська область - 1591 випадок;
- Рівненська область - 1037 випадків;
- Сумська область - 867 випадків;
- Тернопільська область - 482 випадки;
- Харківська область - 1719 випадків;
- Херсонська область - 521 випадок;
- Хмельницька область - 1141 випадок;
- Черкаська область - 800 випадків;
- Чернівецька область - 387 випадків;
- Чернігівська область - 357 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку можуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.