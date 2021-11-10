В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу: захворіло понад 23 тисячі людей

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В Україні за добу виявили 23 283 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1539 дітей та 529 медпрацівників

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

За добу було госпіталізовано 5696 осіб; зафіксовано 816 летальних випадків; одужали 16 277 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 146 589( зокрема методом ПЛР – 69 627, методом ІФА-19 681); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 3 130 772 людини;

одужали - 2 553 842 людини;

летальних випадків - 74 206;

проведено ПЛР-тестувань - 14 999 766.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) та м.Київ (1740).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1740 випадків;

Вінницька область - 673 випадки;

Волинська область - 720 випадків;

Дніпропетровська область - 1792 випадки;

Донецька область - 1210 випадків;

Житомирська область - 631 випадок;

Закарпатська область - 403 випадки;

Запорізька область - 1123 випадки;

Івано-Франківська область - 694 випадки;

Київська область - 1016 випадків;

Кіровоградська область - 113 випадків;

Луганська область - 606 випадків;

Львівська область - 1021 випадок;

Миколаївська область - 1067 випадків;

Одеська область - 1572 випадки;

Полтавська область - 1591 випадок;

Рівненська область - 1037 випадків;

Сумська область - 867 випадків;

Тернопільська область - 482 випадки;

Харківська область - 1719 випадків;

Херсонська область - 521 випадок;

Хмельницька область - 1141 випадок;

Черкаська область - 800 випадків;

Чернівецька область - 387 випадків;

Чернігівська область - 357 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку можуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.