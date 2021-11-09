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09 листопада 2021, 08:59 7

В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу

09 листопада 2021, 08:59 7
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 8 листопада зафіксували 833 летальних випадків, госпіталізували 2 967 осіб, одужали 16 609 людей.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях та м. Київ (1204)

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 107 489 осіб, з них одужали 2 537 565 осіб, померли 73 390 осіб.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку зможуть отримати українці, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
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