В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 833 больных. Среди новых больных - 1 183 ребенка и 426 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 8 ноября зафиксировали 833 летальных случаев, госпитализировали 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204)

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 107 489 человек, из них выздоровели 2 537 565 человек, умерли 73 390 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.