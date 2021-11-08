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08 ноября 2021, 19:03 4

Семеро невакцинированных работников отстранены от работы в КГГА

08 ноября 2021, 19:03 4
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Фото из открытых источников
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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы трех сотрудников аппарата и четырех работников департаментов, не вакцинированных от COVID-19

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В целом средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления), по оперативным данным, на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%, - сказал Загуменный.

Он добавил, что отстраненные работники смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, установленного Правительством, либо после получения вакцинации и предоставления документа, подтверждающего это.

Загуменный также сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, ведь недавно перенесли заболевание COVID-19, а 1 – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому не вакцинирован. Кроме того, еще два человека находятся на больничном и один государственный служащий – в отпуске.

На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск, - подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, в Кабмине определили дату отстранения непривитых от COVID-19 учителей, чиновников и ученых: 8 ноября.

Впоследствии стало известно, что отстраненным за отказ вакцинироваться от COVID-19 не будут платить больничные.

Взамен профсоюз педагогов просит отложить отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации.

COVID-19 вакцинация отстранение КГГА чиновники

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