Профспілка освітян просить відкласти відсторонення від роботи через відсутність вакцинації

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Профспілка працівників освіти і науки просить відтермінувати застосування механізму відсторонення від роботи через відсутність вакцинації проти COVID-19 на місяць

Про це повідомляється на сайті Профспілки працівників освіти і науки, передає RegioNews.

Зокрема, центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки звернувся до Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки з приводу необхідності врегулювання проблеми, пов’язаної з відстороненням від роботи працівників закладів освіти у зв’язку з їх відмовою та неможливістю вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2.

Складна ситуація утворилася з відстороненням від роботи працівників закладів освіти, обов’язковість профілактичних щеплень яких визначена переліком, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19. Хоча кількість освітян, які приймають рішення вакцинуватися, щоденно збільшується, - йдеться у зверненні.

У профспілці зазначають, що відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо.

Крім того, підкреслюється, що з метою дотримання норм статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, Профспілка працівників освіти і науки України вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ № 2153 та постанови Кабінету Міністрів № 1236, в яких йдеться про відсторонення певних категорій працівників без вакцинації з 8 листопада, для перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня.

Як повідомлялося, відстороненим за відмову вакцинуватися від COVID-19 не будуть платити лікарняні.

Раніше у Кабміні визначили дату відсторонення невакцинованих від COVID-19 вчителів, чиновників та науковців: норма діятиме з 8 листопада.