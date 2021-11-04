У МВС планують зобов'язати патрульних завжди вмикати камери при спілкуванні

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Починаючи з 2022 року усіх патрульних оснастять персональними бодікамами (відеореєстраторами, які кріпляться на одяг патрульного) і вони будуть зобов'язані їх включати під час спілкування з громадянами

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час виступу на форумі "Україна 30".

"З наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами", – сказав Монастирський.

За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.

Нагадаємо, у поліції стверджують, що за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро.