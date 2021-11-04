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04 ноября 2021, 19:52 733

Нацсовет решил через суд требовать аннулирования лицензии телеканала"НАШ"

04 ноября 2021, 19:52 733
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Фото из открытых источников
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", который подконтролен скандальному пророссийскому политику Евгению Мураеву

Об этом говорится в заявлении Нацсовета, передает RegioNews.

По результатам внеплановой проверки регулятор признал наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире телеканала, а также многократного нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важное" с участием Елены Бондаренко, которая допустила высказывания вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке, - говорится в заявлении.

За факты публичных высказываний в эфире ООО "НАШ 365", которые имели признаки разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, канал уже неоднократно получал штрафы.

Своим сегодняшним решением регуляторный орган признал еще и факт неустранения лицензиатом нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" после применения санкции штрафа.

Руководствуясь частью 13 статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365", — говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Как сообщалось, 22 сентября ОАСК взялся за дело по аннулированию лицензии телеканала "Наш".

Раньше языковой омбудсмен призвал ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов.

телеканал НАШ Нацсовет лицензия суд

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