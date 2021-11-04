Нацсовет решил через суд требовать аннулирования лицензии телеканала"НАШ"

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", который подконтролен скандальному пророссийскому политику Евгению Мураеву

Об этом говорится в заявлении Нацсовета, передает RegioNews.

По результатам внеплановой проверки регулятор признал наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире телеканала, а также многократного нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важное" с участием Елены Бондаренко, которая допустила высказывания вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке, - говорится в заявлении.

За факты публичных высказываний в эфире ООО "НАШ 365", которые имели признаки разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, канал уже неоднократно получал штрафы.

Своим сегодняшним решением регуляторный орган признал еще и факт неустранения лицензиатом нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" после применения санкции штрафа.

Руководствуясь частью 13 статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365", — говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Как сообщалось, 22 сентября ОАСК взялся за дело по аннулированию лицензии телеканала "Наш".

Раньше языковой омбудсмен призвал ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов.